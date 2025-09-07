Bornova Belediyesi, Cumhuriyet’in alt kısmındaki parkta kuruyan ağaçların yerine kokulu çiçeklere sahip sakura ve tarçın ağaçları dikti. Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaları yerinde takip ederek ağaçların ilk suyunu verdi.

Parklara yeni nefes

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmayla kuruyan ağaçların yerine doğaya uyumlu ve estetik görünümleriyle öne çıkan sakura ve tarçın ağaçları dikildi. Belediye, bu sayede hem kent estetiğini artırmayı hem de vatandaşlara daha sağlıklı yeşil alanlar sunmayı amaçlıyor.

Doğaya ve estetiğe katkı

Yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte parkların doğal dokusu güçlendirildi. Sakura ve tarçın ağaçlarının sağladığı renk ve kokuyla Bornovalılar için daha keyifli yaşam alanları oluşturuldu.

Başkan Eşki ilk suyu verdi

Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ağaçların ilk suyunu vererek doğaya katkının önemine dikkat çekti.

Başkan Eşki, “Kuruyan ağaçların yerine hem estetik açıdan güzel hem de çevreye uyumlu türleri dikiyoruz. Amacımız Bornovalılara daha yaşanabilir, daha yeşil ve nefes alacakları alanlar kazandırmak” dedi.