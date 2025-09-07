İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kurum ve iştiraklerinin elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla kurulan İzmir Elektrik Tedarik AŞ. (İZETAŞ), büyümesini sürdürüyor. Şirket, belediyenin yıllık elektrik tüketiminin yüzde 85’ini tek başına karşılayarak kentin enerji yönetiminde stratejik bir rol üstleniyor.

Yenilenebilir enerji vizyonuyla büyüyor

İZENERJİ bünyesinde faaliyet gösteren İZETAŞ, doğa dostu, şeffaf ve izlenebilir enerji yönetimiyle İzmir’in bütçesine katkı sağlıyor. İZENERJİ ve İZETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu, Başkan Cemil Tugay’ın temiz enerji vizyonuna dikkat çekerek, 2030 yılı hedeflerinin İzmir’i karbon nötr bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi.

460 milyon kWh kapasiteye ulaştı

2021’de kurulan ve 2022’de faaliyete geçen İZETAŞ, bugün 460 milyon kWh elektrik tedarik kapasitesine sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık 560 milyon kWh tüketiminin yüzde 85’ini şirket karşılıyor. Uzunoğlu, ilerleyen dönemde sanayi kuruluşlarına, ticarethanelere ve bireysel kullanıcılara da uygun koşullarda yeşil sertifikalı enerji sağlayacaklarını belirtti.

Enerji platformu ve yeşil sertifikalar

İZETAŞ, yalnızca tedarik değil aynı zamanda danışmanlık hizmeti de sunuyor. Şirket, ilçe belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve enerji kurumlarını kapsayacak bir enerji platformu üzerinde çalışıyor. Ayrıca sağlanan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini belgeleyen YEK-G sertifikaları da kurumlara veriliyor. Bu sertifikalar, Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleriyle birlikte zorunlu hale gelecek.

İzmir’in yeşil dönüşümüne katkı

2022’de 369 milyon kWh, 2023’te 40 milyon kWh, 2024’te 105 milyon kWh, 2025’in ilk altı ayında ise 211 milyon kWh elektrik sağlayan İZETAŞ, sadece arz güvenliği değil aynı zamanda sürdürülebilirlik de sunuyor. Şirket, doğru fatura analizi ve danışmanlık hizmetiyle kurumların enerji maliyetlerini düşürüyor, tasarruf ve verimlilik sağlıyor.