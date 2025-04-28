TFF 3’üncü Lig’de sezon sona ererken, 4 gruptan 2’sinde Ege ekipleri şampiyon oldu, 3 Ege takımı ise Play-Off’ta direkt grup finaline yükseldi.

TFF 3’üncü Lig 2024 sezonu tamamlandı ve Ege ekipleri şampiyonluklarıyla dikkatleri üzerine çekti. 4 grup üzerinden yapılan yarışta, 2 grupta Ege takımları zirveye yerleşti. Ayrıca, 3 Ege kulübü Play-Off’larda direkt grup finaline çıkmayı başardı.

Muğlaspor, 18 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Muğlaspor şampiyon olarak 18 yıl aradan sonra 2’nci Lig’e yükseldi. Amatör kümeden çıkarak üst üste iki şampiyonluk yaşayan Muğlaspor, şampiyonluk kupasını hafta sonu Menteşe’deki evinde düzenlediği kutlamalarla kazandı. Statta başlayan coşku, gece geç saatlere kadar süren kutlamalarla devam etti.

Aliağa Futbol tarihe geçti

Aliağa Futbol, 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta adeta tarih yazdı. Son hafta mucizevi bir şekilde şampiyonluğa ulaşan Aliağa, 1923 Mustafakemalpaşaspor’u deplasmanda 5-1 yenecek bir galibiyet alırken, lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor’un Pazarspor ile 1-1 berabere kalması sayesinde rakibini geçip zirveye yerleşti. Aliağa, 2 yıl içinde namağlup bir şekilde 2’nci Lig hedefine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Play-Off’ta 3 Ege takımı finalde

3’üncü Lig 1’inci Grup’ta Karşıyaka, 2’nci Grup’ta Balıkesirspor ve 3’üncü Grup’ta şampiyonluğu son hafta dramatik bir şekilde kaçıran Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off’larda grup finaline yükseldi. 2’nci Grup’ta ise Tire 2021 FK, son haftalarda gösterdiği performansla Play-Off’lara adını yazdırmayı başardı. Tire, çarşamba günü Silivrispor’a konuk olacak ve Play-Off’taki ilk maçını tek maç üzerinden oynayacak.

Amatöre düşen Ege takımları

Ege’nin köklü kulüpleri Denizlispor, Kuşadasıspor ve Turgutlu 1984, bu sezon yaşadıkları zorluklar sonucunda amatöre düşmenin acısını yaşadı. Ancak bu kulüplerin taraftarları, takımlarının tekrar yükselmesi için umutlu.