Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 artışla 10.461,21 puana çıktı.

Dün satış ağırlıklı seyir izlendi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 2,61 değer kaybıyla 10.449,36 puandan tamamlamıştı.

Açılış rakamları

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,85 puan yükselerek 10.461,21 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti.

Sektör endeksleri

En çok kazandıran sektör yüzde 1,20 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 8,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalardaki görünüm

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerle pozitif seyrediyor.

Teknik görünüm

Analistlere göre BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puan direnç, 10.400 ve 10.300 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.