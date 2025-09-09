Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çalışan İZBETON ekipleri, Bayraklı, Konak, Çeşme ve Urla’da önemli noktalarda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Altınyol, Şair Eşref Bulvarı ve Levent Caddesi yenilendi

Bayraklı’da belediye binasının önünde bulunan Altınyol yan yolu, 600 metre uzunluğunda asfalt serimiyle modern bir görünüme kavuştu. Konak’ta ise Alsancak Şair Eşref Bulvarı’nda 650 metre, Levent Caddesi’nde ise 750 metre uzunluğunda asfaltlama çalışması yapıldı.

Çeşme ve Urla’da yoğun çalışma

Turizm bölgelerindeki ulaşımı da rahatlatmak için harekete geçen ekipler, Çeşme Cumhuriyet Mahallesi ve Urla Balıklıova Mahallesi’nde toplam 1.800 ton asfalt kullanarak yolları yeniledi. Böylece hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşması sağlandı.

Toplam 5 bin 100 ton asfalt kullanıldı

Son etap çalışmalarda toplam 5 bin 100 ton asfalt serimi gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediyesi’nin yol yenileme hamlesi planlanan takvime göre devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yatırımların süreceğini belirterek, “İzmir’in her ilçesinde yolları daha güvenli ve modern hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem şehir içi trafiğin rahatlaması hem de vatandaşlarımızın konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması önceliğimiz” açıklamasını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen günlerde farklı ilçelerde de asfaltlama ve bakım çalışmalarına devam ederek kentin dört bir yanını modern yollarla buluşturmayı hedefliyor.