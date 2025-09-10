İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

Bunlar da ilginizi çekebilir

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Ekonomistler, küresel piyasalardaki gelişmelerin döviz kurları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Gün içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklamaları ve dış piyasadaki veri akışının yakından izleneceği ifade ediliyor.

Dün doların satış fiyatı 41,2720 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 48,5630 lira olmuştu.

Serbest piyasada dolar 41,2790 liradan alınırken 41,2810 liradan satıldı. Euro ise 48,3610 liradan alınırken 48,3630 liradan işlem gördü.

Orta Vadeli Program’da borsa için yeni düzenlemeler

İstanbul serbest piyasada haftanın ikinci işlem gününde dolar 41,2810 liradan, Euro ise 48,3630 liradan güne başladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.