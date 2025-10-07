Çiftin nikah şahitleri. İzmir’in başkanları ve siyasetin önde gelen isimleri oldu. Şahitler arasında AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atila Kaya, Eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Yöneti…

İzmir, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren görkemli bir düğüne ev sahipliği yaptı. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve eşi Ayşe Korkmaz çiftinin oğulları Batuhan Korkmaz, Nükhet – Metin Tartal çiftinin kızları Elif Tartal ile muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

Biyer Event Hall’de düzenlenen düğün töreni, İzmir’in önemli kurumlarının başkanlarını, milletvekillerini ve tanınmış simalarını buluşturdu.

Nikahı Cemil Tugay Kıydı

Çiftin nikâhını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay kıydı. Tugay, genç çifte hitaben yaptığı konuşmada, “Ömür boyu birbirinden güzel günlerinizin olacağı bir yaşam diliyorum. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, sevginiz yıllar geçtikçe daha da güçlensin,” diyerek mutluluk temennilerini iletti.

Şahitlik Koltuğunda İzmir’in Önde Gelen İsimleri

Nikah töreninde çiftin şahitliklerini, siyasetten iş dünyasına birçok önemli isim üstlendi. Şahitler arasında:

• AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atila Kaya

• Eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım

• Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu

• İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener

• Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar

• EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu

• İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli

• İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer

• İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata

• İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Başkanı Yusuf Öztürk

• Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil yer aldı.

Törene ayrıca AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da davetli olarak katıldı.

Evlilik Cüzdanını Işınsu Kestelli Verdi

Nikâhın ardından evlilik cüzdanı, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli tarafından geline takdim edildi. Kestelli, “Batuhan bizim oğlumuzdu, Elif de artık ailemizin bir parçası oldu. Birbirinizin kalbini hep bu akşamki gibi sevgiyle görün. Her iki evladımıza da ömür boyu mutluluklar diliyorum,” sözleriyle genç çifte duygusal anlar yaşattı.

Organizasyonun her aşamasında, damadın ablası Sedef Korkmaz’ın sahibi olduğu SDF Design imzası dikkat çekti. Törenin ardından Muhittin Yıldız Sunshine Band sahne alarak geceye enerjik bir hava kattı.

Damat Batuhan Korkmaz’ın sahnede sergilediği zeybek performansı, davetlilerden büyük alkış aldı. Gece boyunca dans pisti hiç boş kalmazken, davetliler hem müzik hem de dostluk dolu bir gece yaşadı.

Yiğit Eryendi, Bianco Vita ve Vakko tasarımları gecede şıklık yarışına sahne olurken, genç çift balayı için Dubaiyi tercih etti.

İzmir’in “Yılın Düğünü”

İzmir iş, siyaset ve cemiyet dünyasını bir araya getiren bu özel tören; seçkin konuk listesi, özenli organizasyonu ve unutulmaz atmosferiyle şimdiden “Yılın Düğünü” olarak anılmaya başladı.