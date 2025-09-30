Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada iki hisseye tedbir kararı alındığını duyurdu. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) payları için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında kısıtlama uygulanacak.

Tedbir kararı 1-31 Ekim arasında geçerli

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre, EMKEL.E ve IZENR.E payları 01 Ekim 2025 seans başından 31 Ekim 2025 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Hisselerdeki güncel durum

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)

Son Değer: 101,5 TL

Günlük Değişim: -%11,2

Haftalık Değişim: -%14,49

Aylık Değişim: +%10,44

Yıllık Değişim: +%551,89

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)

Son Değer: 9,23 TL

Günlük Değişim: -%0,51

Haftalık Değişim: -%10,38

Yıllık Değişim: +%94,31

VBTS nedir?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), sermaye piyasalarında aşırı fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla devreye alınan bir mekanizma olarak biliniyor. Bu sistem kapsamında hisselere açığa satış ve kredili işlem gibi kısıtlamalar getirilebiliyor.