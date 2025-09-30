Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik ilçesinde görevli muhtarlarla bir araya gelerek, ilçeye yapılan yatırımlar ve gelecekteki projeleri değerlendirdi. Toplantıya çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileri de katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik ilçesinde görevli muhtarlarla bir araya gelerek, ilçeye yapılan yatırımlar ve gelecekteki projeleri değerlendirdi. Toplantıya çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileri de katıldı.

Başkan Çerçioğlu, Germencikli muhtarlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik ilçesinde görevli muhtarlarla toplantı yaparak, ilçeye yapılan yatırımların yanı sıra yapılması planlanan projeleri ele aldı. Toplantıya, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları ile Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Telekom, AYDEM, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü’nden il temsilcileri katıldı.

Yatırımlar ve gelecek projeler görüşüldü

Toplantıda, Germencik ilçesine gerçekleştirilen yatırımlar ve ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler tartışıldı. Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın tüm ilçelerinde olduğu gibi Germencik’te de yatırımların, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini belirterek, muhtarların taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Muhtarlardan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

Toplantının sonunda, muhtarlar yapılan yatırımlardan memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, ilçelerin kalkınması için her zaman muhtarlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.