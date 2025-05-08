Borsamatik'in haberine göre Borsa İstanbul, pay piyasalarında işlem gören yatırım araçlarında takas süresini kısaltmaya hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, yatırımcıların işlem sonrası maliyetlerini düşürmek ve riskleri azaltmak amacıyla T+1 takas sistemine geçiş için hazırlıklara başlandı. Küresel finans piyasalarına uyum amacı taşıyan bu adım, aynı zamanda likidite ve yatırımcı davranışları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

T+1 Takas Sistemi Nedir?

T+1 takas sistemi, borsada yapılan işlemlerin ertesi gün tamamlanmasını ifade eder. Şu anda geçerli olan T+2 sisteminde, bir hisse senedi alındığında ya da satıldığında takas işlemi iki iş günü sonra gerçekleşiyor. T+1 sistemine geçilmesiyle birlikte, örneğin pazartesi yapılan bir satış işleminin bedeli salı günü yatırımcının hesabına aktarılmış olacak. Bu durum, yatırımcıların fonlara erişimini hızlandıracak.

Dünyada uygulama örnekleri

T+1 takas sistemi halihazırda bazı gelişmiş piyasalarda uygulanıyor.

ABD , 28 Mayıs 2024'ten itibaren T+1 sistemine geçti.

Japonya ve Hong Kong gibi Asya ülkeleri bu sistemi yıllardır uyguluyor.

Avrupa Birliği, İngiltere ve İsviçre ise 11 Ekim 2027'de bu geçişi tamamlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin bu adımı, sermaye piyasalarının küresel entegrasyonunu hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Uzman Görüşü: "Riskler de fırsatlar da barındırıyor"

Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Satış Direktörü Cenk Akyoldaş, Borsa İstanbul'un T+1 sistemine geçiş hazırlıklarını değerlendirdi. Akyoldaş, sistemin yatırımcı lehine birçok avantaj barındırdığına dikkat çekti ancak operasyonel açıdan dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu da vurguladı.

T+1 sisteminin olası avantajları

Likidite Artışı: Yatırımcılar, işlemlerden elde ettikleri fonlara daha hızlı erişim sağlayarak piyasada daha aktif rol alabilir.

Risk Azaltımı: Takas süresinin kısalması, özellikle piyasa oynaklıklarının etkisini azaltarak daha güvenli işlem ortamı yaratabilir.

Yabancı Yatırımcı Çekiciliği: Küresel standartlara uyum, Türkiye piyasalarının uluslararası yatırımcılar için daha cazip hale gelmesini sağlayabilir.

Sermaye Maliyetinin Azalması: Fonların hızlı dönüşümü, yatırımcıların kaynaklarını daha verimli kullanmasını mümkün kılar.

Olası risk ve zorluklar

Operasyonel Yükler: Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri açısından süreçlerin hızlanması, operasyonel yük ve maliyetleri artırabilir.

Altyapı Gereksinimi: Yazılım ve sistem altyapısında yapılacak güncellemeler, özellikle küçük kurumlar için ek yük getirebilir.

Yatırımcı Alışkanlıkları: Türkiye'deki yatırımcıların büyük bölümü T+2 sistemine alışkın. Yeni sistemde strateji değişimi ve uyum süreci gerekebilir.

Eğitim ve Bilgilendirme İhtiyacı: Yatırımcıların bilinçli hareket edebilmesi için düzenleyici otoritelere ciddi bilgilendirme sorumluluğu düşüyor.

Uzun vadeli etki: Küresel uyum ve güçlü piyasa yapısı

T+1 sistemi, sadece bireysel yatırımcılar için değil; Türkiye'nin sermaye piyasalarının global ölçekte rekabet gücü kazanması açısından da önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak geçiş sürecinde tüm paydaşların koordineli şekilde hareket etmesi gerekiyor.

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