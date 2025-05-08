Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Karşıyaka Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmalara ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakına mensup bir meclis üyesinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a karşı ‘piyon’ olarak kullanılacağına yönelik iddiaları değerlendiren Güçlü “Aslı astarı olmayan bir konuda hayal ürünü bir senaryo yazdılar ve Yeşilçam’a taş çıkartan bir oyunculuk sergiliyorlar. Başkan Yardımcılığı talebi kabul edilmeyen bir üyenin, akıl dışı iftiralarına gülüp geçiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal ve parti örgütümüzle uyum içinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan Levent Güçlü’nün açıklaması şöyle:

Karşıyaka Belediye Meclisi’nde son yılların en büyük tiyatro gösterisine üzülerek şahit olduk! Cumhur İttifakı’na mensup bir meclis üyesi, belediye bürokratları tarafından kendisine bir takım evraklar verildiğini ve bu evraklarla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı küçültücü çalışmalar yapılmasının istendiğini, ‘piyon’ olarak kullanılmak istendiğini iddia etti. Ortaya atılan iddialar bize gösterdi ki sayın meclis üyesi gerçekle bağını kopartmış, hayal dünyasında kurgular hazırlamaya soyunmuş, kendisini ve mensup olduğu ittifakı da buna inandırmaya başlamış!

Bu iddiaların neden hayal ürünü olduğuna değinecek olursak. MHP’li Özgür Solmaz’ın “Beni piyon olarak kullanacaklardı” iddiasını dayandırdığı konu, 2023 yılı Sayıştay Raporlarında bulgu olarak yer almış, Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal göreve geldikten sonra da sırasıyla İç Denetim ve Teftiş birimlerince incelenmiş, incelemeler sonucunda ilgili bürokratlara disiplin cezası uygulanmış ve nihayetinde konu savcılık makamına bildirilmiştir. Tüm bu süreç, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Cemil Tugay’ın bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir.

Yani Özgür Solmaz’ın “Cemil Tugay’a zarar vermek için beni piyon yapacaklardı” iddiası bu yaşananlarla ters orantılıdır ve boşa düşen gerçek dışı bir yalandır. Karşıyaka Belediyesi’nin hiçbir bürokratı, gereği yapılmış bir konu için Cumhur İttifakı’nın bir üyesinden yardım talebinde bulunmamıştır. Bu durum hayatın da siyasetin de olağan akışına aykırıdır.

İddialar, hayal ürünü bir senaryodur

Bu iddialar, Belediye Başkanlarımızı karşı karşıya getirmek için kurgulanan hayal ürünü bir senaryodur. Sn. Özgür Solmaz ve mensubu olduğu ittifakın üyeleri de bu senaryonun kötü birer oyuncularıdır. Böyle bir ‘kumpasın’ içine çekildiğini iddia eden Özgür Solmaz’ın, bunu neden o gün değil de aylar sonra, kişisel talepleri yerine gelmediğinde açıklama ihtiyacı hissettiği de kamuoyunun takdirine bırakılmalıdır.

Olay MHP’li meclis üyesinin makam talebi ve bunun kabul edilmemesi sonrası yaşadığı hezeyandan ibarettir. 32 Meclis Üyesi bulunan CHP Karşıyaka Grubu’nun, Cumhur İttifakı’ndan devşirilecek bir meclis üyesine daha ihtiyacı yoktur. Hele ki bu meclis üyesine başkan yardımcılığı verilmesi söz konu bir değildir. “Ankara’daki işlerinizi takip ederim” safsatasıyla belediye başkanımızdan Başkan Yardımcılığı talep eden Özgür Solmaz’ın bu talebi reddedilince içine düştüğü girdap, kendisini böyle ahlaksız iftiralar atmaya yöneltmiştir. Böyle bir üyeye sahip olan Cumhur İttifakı’na Allah başka dert vermesin!

CHP Karşıyaka İlçe Örgütü olarak, parti kurumsallığı içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla da Karşıyaka Belediye Başkanımızla da uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu birlik ve bütünlüğe zarar vermeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.