Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2024 ikinci çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve yatırımcılar heyecanla şirketlerin finansal tablolarını bekliyor. Temmuz ayının son haftası itibariyle açıklanmaya başlayan bilançolar, eylül sonuna kadar devam edecek. Bu bilançolar, şirketlerin finansal sağlıklarını değerlendirmek ve geleceğe yönelik yatırım kararları almak için kritik öneme sahip.

Bilanço takvimi ve yatırımcı beklentileri

Temmuz ayının son haftasında TAV Havalimanları Holding (TAVHL) ile başlayan bilanço sezonu, eylül sonuna kadar devam edecek. Konsolide olmayan şirketlerin bilançolarını 20 Eylül'e kadar, konsolide şirketlerin ise 30 Eylül'e kadar açıklaması gerekiyor.

Yatırımcılar, bilançolarda özellikle şirketlerin karlılık, borçluluk ve nakit akışı gibi temel finansal göstergelerini yakından inceleyecek. Ayrıca, şirketlerin geleceğe yönelik beklentileri ve yatırım planları da büyük ilgi görecek.

Öne çıkan şirketler ve sektörler

Bilanço takviminde öne çıkan bazı şirketler arasında Yapı Kredi Bankası (YKBNK), Otokar (OTKAR), Tofaş (TOASO), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Migros (MGROS), Turkcell (TCELL) ve Türk Telekom (TTKOM) bulunuyor.

Bankacılık, otomotiv, perakende ve telekomünikasyon gibi sektörlerin bilançoları, genel ekonomik görünüm hakkında da önemli ipuçları verecek.

Bilanço analizi ve yatırım stratejileri

Bilançoları doğru analiz etmek, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Şirketlerin finansal performansını değerlendirmek ve geleceğe yönelik potansiyelini belirlemek için bilanço kalemlerini dikkatlice incelemek gerekiyor.

Yatırımcılar, bilanço verilerini kullanarak şirketlerin hisse senetlerinin değerini belirleyebilir ve yatırım stratejilerini buna göre şekillendirebilir.

Uzman görüşleri ve piyasa beklentileri

Ekonomistler ve piyasa uzmanları, 2. çeyrek bilanço döneminin genel olarak olumlu geçmesini bekliyor. Ancak, küresel ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon gibi faktörlerin şirketlerin performansını etkileyebileceği konusunda uyarıyorlar.