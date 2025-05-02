2 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul'da en çok değer kaybeden hisseler açıklandı. SANFM, YAPRK ve VANGD ilk üçte yer aldı. İşte tam liste…

Borsa İstanbul'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü işlem gören hisseler arasında en çok değer kaybeden 10 hisse senedi belli oldu. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği düşüş listesinde SANFM, YAPRK ve VANGD ilk sıralarda yer aldı. Günlük işlem hacimleri ve fiyat değişimleriyle öne çıkan hisseler listelendi.

En Çok Değer Kaybeden 10 Hisse - 2 Mayıs 2025

1. SANFM - Sanifoam Sünger Sanayi

Son Fiyat: 29,88 TL

Önceki Kapanış: 33,20 TL

Değişim: -%10,00

İşlem Hacmi: 395.523 LOT - 11.818.227 TL

2. YAPRK - Yaprak Süt ve Besi

Son Fiyat: 412,75 TL

Önceki Kapanış: 451,00 TL

Değişim: -%8,48

İşlem Hacmi: 996.778 LOT - 432.738.373 TL

3. VANGD - Vanet Gıda

Son Fiyat: 28,60 TL

Önceki Kapanış: 31,14 TL

Değişim: -%8,16

İşlem Hacmi: 578.516 LOT - 16.814.459 TL

4. AVHOL - Avrasya Holding

Son Fiyat: 37,58 TL

Önceki Kapanış: 40,68 TL

Değişim: -%7,62

İşlem Hacmi: 8.156.981 LOT - 304.194.063 TL

5. GARFA - Garanti Faktoring

Son Fiyat: 29,30 TL

Önceki Kapanış: 31,52 TL

Değişim: -%7,04

İşlem Hacmi: 10.482.177 LOT - 307.700.136 TL

6. BURVA - Burçelik Vana

Son Fiyat: 99,95 TL

Önceki Kapanış: 107,10 TL

Değişim: -%6,68

İşlem Hacmi: 93.330 LOT - 9.326.239 TL

7. PEHOL - Park Elektrik

Son Fiyat: 15,51 TL

Önceki Kapanış: 16,50 TL

Değişim: -%6,00

İşlem Hacmi: 103.039.944 LOT - 1.622.682.150 TL

8. INGRM - İndeks Bilgisayar

Son Fiyat: 399,25 TL

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Değişim: -%5,89

İşlem Hacmi: 36.946 LOT - 14.881.447 TL

9. DAGHL - Doğanlar Mobilya

Son Fiyat: 114,50 TL

Önceki Kapanış: 121,50 TL

Değişim: -%5,76

İşlem Hacmi: 974.298 LOT - 117.752.226 TL

10. DENGE - Denge Yatırım Holding

Son Fiyat: 2,95 TL

Önceki Kapanış: 3,13 TL

Değişim: -%5,75

İşlem Hacmi: 11.475.438 LOT - 33.890.086 TL

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. Hürriyet Bigpara'nın internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.