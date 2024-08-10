Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,40'lık bir kayıpla kapattı. Endeks, haftanın en düşük seviyesi olan 9.733,35 puanı gördü. Mali Endeks, Hizmetler Endeksi, Sanayi Endeksi ve Teknoloji Endeksi de önemli ölçüde değer kaybetti. İşte haftanın en çok artan ve azalan hisseleri ile en değerli şirketler.

1. BIST 100 endeksi haftalık performans

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan kapattı. Endeks, hafta boyunca en düşük 9.733,35 ve en yüksek 10.193,88 puanı gördü. Bu performans, endeksin özellikle haftanın son işlem günlerinde zayıf bir seyir izlediğini gösteriyor.

2. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endekslerinde durum

Mali Endeks: Haftayı yüzde 8,17 kayıpla 10.789,80 puanda kapattı.

Haftayı yüzde 8,17 kayıpla 10.789,80 puanda kapattı. Hizmetler Endeksi: Yüzde 1,83 azalarak 10.904,50 puana geriledi.

Yüzde 1,83 azalarak 10.904,50 puana geriledi. Sanayi Endeksi: Yüzde 4,63 kayıpla 13.630,44 puandan işlem gördü.

Yüzde 4,63 kayıpla 13.630,44 puandan işlem gördü. Teknoloji Endeksi: Yüzde 5,76 değer kaybederek 13.550,15 puan oldu.

3. En çok yükselen hisseler

Bu hafta BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok yükselenler:

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ: Yüzde 22,95 oranında prim yaparak haftanın en çok değer kazanan hissesi oldu.

Yüzde 22,95 oranında prim yaparak haftanın en çok değer kazanan hissesi oldu. Batıçim Batı Anadolu Çimento: Yüzde 4,73 oranında değer kazandı.

Yüzde 4,73 oranında değer kazandı. Türk Hava Yolları (THY): Yüzde 3,52 oranında artış gösterdi.

4. En çok değer kaybeden hisseler

Hafta boyunca en çok değer kaybeden hisseler:

Kontrolmatik Teknoloji: Yüzde 15,97 ile en çok değer kaybeden hisse oldu.

Yüzde 15,97 ile en çok değer kaybeden hisse oldu. Yapı ve Kredi Bankası: Yüzde 12,69 oranında değer kaybetti.

Yüzde 12,69 oranında değer kaybetti. Türkiye İş Bankası (C): Yüzde 12,45 oranında düşüş yaşadı.

5. En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler ise şu şekilde sıralandı:

Koç Holding: 471 milyar 423 milyon 447 bin TL piyasa değeriyle en değerli şirket oldu.

471 milyar 423 milyon 447 bin TL piyasa değeriyle en değerli şirket oldu. Garanti BBVA: 464 milyar 520 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı.

464 milyar 520 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı. Türk Hava Yolları (THY): 416 milyar 415 milyon TL piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı.