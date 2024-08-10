Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, iki ülke arasında heyet toplantıları yapılabileceğini ifade ederken, Türk askerinin Suriye’den çekilmesinin ise belirli şartlara bağlı olduğunu vurguladı. Güler'in açıklamaları, Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni gelişmelere ışık tutuyor.

Bakan Güler, Türkiye ile Suriye arasında heyet toplantıları yapılabileceğini belirtti. "Suriye ile heyet toplantısı olabilir. Mutabık kalınacak yerde bakanlar düzeyinde toplantılar yapılabilir," diyen Güler, bu toplantıların iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunabileceğini vurguladı. Bu açıklama, Suriye ile ilişkilerin daha da derinleşmesine yönelik atılacak adımlar hakkında önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Suriye'den çekilme şartı

Bakan Güler, Türk askerinin Suriye’den çekilmesinin belirli koşullara bağlı olduğunu açıkladı. "Türkiye Suriye'den çekilme koordinasyonunu yalnızca Suriye'de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşebiliriz," şeklinde konuştu. Bu şartlar, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerdeki hassasiyetlerini ve güvenlik endişelerini gözler önüne seriyor.