İzmir Metro'da sabah saatlerinde elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Yolcular saatlerce bekledi, sosyal medya tepkilerle doldu.

İzmir Metro'da sabah arızası | Yolcular saatlerce bekledi

İzmir'de sabah mesaisine gitmeye çalışan vatandaşlar, metro seferlerinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle büyük bir ulaşım krizi yaşadı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen arıza, hem doğu hem batı yönlü metro hatlarını etkiledi.

Seferler durdu, ulaşım felç oldu

Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle İzmir Metro'da yaklaşık bir saat boyunca hiçbir sefer gerçekleştirilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada seferlerin kısa sürede normale döndüğü belirtildi. Ancak bu süreçte oluşan yoğunluk saatlerce sürdü.

Vatandaşlar metro istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Vagonlara binmekte zorlanan birçok yolcu, nefes almakta bile güçlük çektiklerini ifade etti.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Arızanın ardından sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmekte zorluk yaşayan vatandaşlar, yetkilileri eleştirdi. "Özür dileme kültürünüz yok" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar, "Her sabah bir sürprizle uyanıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Arızanın ardından herhangi bir resmi özür açıklamasının yapılmaması da eleştiri konusu oldu.

Seferler normale döndü ama yoğunluk bitmedi

Yetkililerden yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı bildirildi. Ancak seferlerin yavaş ilerlemesi, duraklardaki beklemelerin devam etmesine neden oldu. Yoğunluk, arızadan sonra da en az 3 saat boyunca sürdü.