Teknik olarak beta değeri ile ölçülen risk ve getiri beklentileri, bu hisseler için kritik öneme sahip. İşte BIST 100 endeksinde en hızlı hareket eden 10 hisse ve detayları.

1. Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR) - Günlük Kazanç: %9,97

Kontrolmatik Teknoloji hissesi, %9,97’lik günlük getiri ile dikkat çekiyor. Yüksek risk grubunda yer alan bu hissenin beta değeri 1,61 olarak kaydedildi, bu da hisse senedinin endeksten hızlı hareket etme potansiyelini gösteriyor.

2. CW Enerji (#CWENE) - Günlük Kazanç: %9,96

CW Enerji hissesi de benzer şekilde %9,96’lık günlük kazanç sağladı. Beta değeri 1,69 olan bu hisse, yüksek getiri ve yüksek risk taşıyan hisseler arasında bulunuyor.

3. Petkim (#PETKM) - Günlük Kazanç: %7,5

Petkim hissesinde günlük kazanç %7,5 olarak gerçekleşti. Şirketin beta değeri ise 1,43 seviyesinde olup, bu da endeksten daha hızlı hareket edebileceğini gösteriyor.

4. Türk Telekom (#TTKOM) - Günlük Kazanç: %6,39

Türk Telekom hissesinde günlük kazanç %6,39 olarak kaydedildi. Beta değeri 0,93 olan bu hisse, endeksle daha paralel bir hareket sergiliyor.

5. Akbank (#AKBNK) - Günlük Kazanç: %5,98

Akbank hissesi %5,98’lik günlük kazanç sağladı. Şirketin beta değeri 1,41 olup, bu da hisse senedinin endeksten daha hızlı hareket edebileceğini gösteriyor.

6. Europower Enerji (#EUPWR) - Günlük Kazanç: %5,96

Europower Enerji hissesi %5,96’lık günlük kazanç ile öne çıkıyor. Beta değeri 1,43 olan bu hisse, yüksek risk ve getiri potansiyeline sahip.

7. Enka İnşaat (#ENKAI) - Günlük Kazanç: %5,56

Enka İnşaat hissesinde günlük kazanç %5,56 olarak gerçekleşti. Beta değeri 0,76 olan bu hisse, endeksten daha yavaş hareket ediyor ve nispeten daha düşük risk taşıyor.

8. İş GMYO (#ISGYO) - Günlük Kazanç: %5,15

İş GMYO hissesi %5,15’lik günlük kazanç ile dikkat çekiyor. Beta değeri 1,23 olan bu hisse, endeksten daha hızlı hareket etme eğiliminde.

9. ARD Bilişim Teknolojileri (#ARDYZ) - Günlük Kazanç: %4,64

ARD Bilişim Teknolojileri hissesinde günlük kazanç %4,64 olarak kaydedildi. Şirketin beta değeri 1,15 seviyesinde bulunuyor.

10. İzdemir Enerji (#IZENR) - Günlük Kazanç: %4,52

İzdemir Enerji hissesinde günlük kazanç %4,52 oldu. Beta değeri 1,23 olan bu hisse, endeksten hızlı hareket edebilecek potansiyele sahip.

Yatırımcılar İçin Risk-Getiri Dengesi

Bu 10 hisse, yüksek getiri potansiyeline sahip olmasının yanı sıra yüksek risk içermesi nedeniyle yatırımcıların dikkatle izlediği hisseler arasında yer alıyor. Beta değeri, bu hisselerin risk seviyesini ve endeksten ne kadar hızlı hareket edebileceğini gösteren önemli bir teknik göstergedir. Yatırımcıların bu hisseleri incelerken, risk-getiri dengesini göz önünde bulundurmaları önemlidir.