Antalya’nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı’nda deniz kirliliğine yol açan atık su deşarjı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira para cezası kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ayrıca suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün işlettiği arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın dalış ekibi tarafından yapılan sualtı incelemesinde koyu renkli ve kirletici atık su çıkışının tespit edildiği belirtildi. Aynı gün, Damlataş Plajı’nda yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında da benzer görüntüler kaydedildi.

İhbar üzerine ekipler inceleme başlattı

Bakanlık denetim ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilerek incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, atık su deşarjının çevre standartlarına aykırı olduğu belirlendi ve deşarj işlemi durduruldu. Ayrıca, Damlataş Plajı’ndaki yağmur suyu hattına yapılan kaçak bağlantıların tespit edilip kesilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

464 bin 585 TL idari para cezası kesildi

Bu çevre ihlali nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira idari para cezası kesilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, Bakanlık ekipleri tarafından yeniden alınan numunelerde, denizsuyu değerlerinin normale döndüğü belirlendi.