Borsa İstanbul’da 30 Eylül 2025 günü BIST 100 endeksi düşüşle kapandı. GRSEL, TUREX ve CIMSA yükselirken; DSTKF ve TKFEN en çok değer kaybeden hisseler oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 30 Eylül 2025 tarihli işlemleri yüzde 0,33 düşüşle 11.012,12 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 133,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks genelinde dalgalı seyir dikkat çekerken, bazı hisseler güçlü yükseliş kaydederken bazıları sert düşüş yaşadı.
Günün En Çok Yükselen Hisseleri
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok değer kazanan 5 hisse şunlar oldu:
|Hisse
|Kapanış (TL)
|Değişim (TL)
|Değişim (%)
|GRSEL
|368,00
|+26,50
|+%7,76
|TUREX
|8,84
|+0,40
|+%4,74
|CIMSA
|47,10
|+1,60
|+%3,52
|TOASO
|259,25
|+6,50
|+%2,57
|AKBNK
|62,70
|+1,50
|+%2,45
Günün En Çok Düşen Hisseleri
Endekste en çok gerileyen 5 hisse ise şu şekilde sıralandı:
|Hisse
|Kapanış (TL)
|Değişim (TL)
|Değişim (%)
|DSTKF
|667,00
|-74,00
|-%9,99
|TKFEN
|81,50
|-9,05
|-%9,99
|KUYAS
|52,40
|-2,60
|-%4,73
|ENERY
|9,54
|-0,47
|-%4,70
|BERA
|16,80
|-0,71
|-%4,05
Endekste Genel Görünüm
Borsa İstanbul’da gün boyunca küresel piyasalara paralel dalgalı bir seyir izlendi. Yatırımcıların gözü hem iç makroekonomik gelişmelerde hem de küresel faiz politikalarına dair açıklamalarda oldu.