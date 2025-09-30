Borsa İstanbul’da 30 Eylül 2025 günü BIST 100 endeksi düşüşle kapandı. GRSEL, TUREX ve CIMSA yükselirken; DSTKF ve TKFEN en çok değer kaybeden hisseler oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 30 Eylül 2025 tarihli işlemleri yüzde 0,33 düşüşle 11.012,12 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 133,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks genelinde dalgalı seyir dikkat çekerken, bazı hisseler güçlü yükseliş kaydederken bazıları sert düşüş yaşadı.

Günün En Çok Yükselen Hisseleri

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok değer kazanan 5 hisse şunlar oldu:

Hisse Kapanış (TL) Değişim (TL) Değişim (%) GRSEL 368,00 +26,50 +%7,76 TUREX 8,84 +0,40 +%4,74 CIMSA 47,10 +1,60 +%3,52 TOASO 259,25 +6,50 +%2,57 AKBNK 62,70 +1,50 +%2,45

Günün En Çok Düşen Hisseleri

Endekste en çok gerileyen 5 hisse ise şu şekilde sıralandı:

Hisse Kapanış (TL) Değişim (TL) Değişim (%) DSTKF 667,00 -74,00 -%9,99 TKFEN 81,50 -9,05 -%9,99 KUYAS 52,40 -2,60 -%4,73 ENERY 9,54 -0,47 -%4,70 BERA 16,80 -0,71 -%4,05

Endekste Genel Görünüm

Borsa İstanbul’da gün boyunca küresel piyasalara paralel dalgalı bir seyir izlendi. Yatırımcıların gözü hem iç makroekonomik gelişmelerde hem de küresel faiz politikalarına dair açıklamalarda oldu.