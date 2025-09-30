Antalya'nın Kepez ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi, jeneratörden sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendi. İki kişi hayatını kaybetti, diğerinin tedavisi ise devam ediyor.

2 Kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Kepez ilçesinde, Kızıllı Mahallesi yakınlarında define arayan 3 kişi, açtıkları yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuda jeneratör kullanarak çalıştılar. Ancak jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle, kuyuya inen Zekeriya Taşdemir ve Emirkan Keskin ağır şekilde zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, baygın haldeki Taşdemir ve Keskin’i kuyudan halatla çıkararak, ilk müdahalelerini yaptı ve kalp masajı uyguladı. Üç yaralı, Kepez ve Döşemealtı devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Zekeriya Taşdemir ve Emirkan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.