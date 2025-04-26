En çok yükselen hisse yüzde 21 ile Borusan Yatırım olurken, haftaya gümrük vergileri ve iç piyasadaki gelişmeler damga vurdu.

BIST 100 endeksi haftayı artıda kapattı

Geride kalan haftada Borsa İstanbul, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle dalgalı bir seyir izledi. ABD-Çin arasında artan ticaret gerilimi küresel piyasaları etkilerken, İstanbul'da hissedilen depremler ve siyasi gündem yerel yatırımcıları etkiledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çarşamba günü borsa kapalıydı. Bu kısa haftada BIST 100 endeksi yüzde 1,24 oranında artış gösterdi.

Bankacılık ve sanayi endeksleri yükselişte

Bankacılık endeksi haftalık bazda yüzde 2,65, sanayi endeksi ise yüzde 1,63 artış gösterdi. Sektörel bazda en çok yükselen endeks yüzde 20,07 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. En çok değer kaybeden sektör ise yüzde 3,12'lik düşüşle sigorta oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

Borusan Yatırım (BRYAT): Yüzde 21 artış

TOFAŞ (TOASO): Yüzde 15,07 artış

Galatasaray (GSRAY): Yüzde 13,37 artış

Bu üç hisse, haftanın kazandıranları olarak öne çıktı.

Haftanın en çok değer kaybedenleri

Grainturk Holding (GRTHO): Yüzde 17,99 düşüş

Mia Teknoloji (MIATK): Yüzde 11,24 düşüş

Enerya Enerji (ENERY): Yüzde 9,63 düşüş

Yatırımcılar için risk oluşturan bu hisseler, dikkatle takip edildi.

En çok işlem gören hisseler

Haftalık işlem hacmi, resmi tatil nedeniyle önceki haftaya göre düştü ve 375 milyar 968 milyon TL olarak kaydedildi.

Akbank (AKBNK): 24 milyar 839 milyon TL

THY (THYAO): 23 milyar 597 milyon TL

Yapı Kredi (YKBNK): 23 milyar 587 milyon TL

Piyasa değeri en yüksek şirketler

Aselsan (ASELS): 616 milyar 968 milyon TL

THY (THYAO): 438 milyar 495 milyon TL

Garanti BBVA (GARAN): 430 milyar 920 milyon TL

BIST 100'ün toplam piyasa değeri ise 8 trilyon 575 milyar TL'ye yükseldi.