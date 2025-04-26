En çok yükselen hisse yüzde 21 ile Borusan Yatırım olurken, haftaya gümrük vergileri ve iç piyasadaki gelişmeler damga vurdu.
BIST 100 endeksi haftayı artıda kapattı
Geride kalan haftada Borsa İstanbul, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle dalgalı bir seyir izledi. ABD-Çin arasında artan ticaret gerilimi küresel piyasaları etkilerken, İstanbul'da hissedilen depremler ve siyasi gündem yerel yatırımcıları etkiledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çarşamba günü borsa kapalıydı. Bu kısa haftada BIST 100 endeksi yüzde 1,24 oranında artış gösterdi.
Bankacılık ve sanayi endeksleri yükselişte
Bankacılık endeksi haftalık bazda yüzde 2,65, sanayi endeksi ise yüzde 1,63 artış gösterdi. Sektörel bazda en çok yükselen endeks yüzde 20,07 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. En çok değer kaybeden sektör ise yüzde 3,12'lik düşüşle sigorta oldu.
En çok değer kazanan 3 hisse
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Borusan Yatırım (BRYAT): Yüzde 21 artış
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TOFAŞ (TOASO): Yüzde 15,07 artış
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Galatasaray (GSRAY): Yüzde 13,37 artış
Bu üç hisse, haftanın kazandıranları olarak öne çıktı.
Haftanın en çok değer kaybedenleri
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Grainturk Holding (GRTHO): Yüzde 17,99 düşüş
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Mia Teknoloji (MIATK): Yüzde 11,24 düşüş
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Enerya Enerji (ENERY): Yüzde 9,63 düşüş
Yatırımcılar için risk oluşturan bu hisseler, dikkatle takip edildi.
En çok işlem gören hisseler
Haftalık işlem hacmi, resmi tatil nedeniyle önceki haftaya göre düştü ve 375 milyar 968 milyon TL olarak kaydedildi.
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Akbank (AKBNK): 24 milyar 839 milyon TL
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THY (THYAO): 23 milyar 597 milyon TL
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Yapı Kredi (YKBNK): 23 milyar 587 milyon TL
Piyasa değeri en yüksek şirketler
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Aselsan (ASELS): 616 milyar 968 milyon TL
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THY (THYAO): 438 milyar 495 milyon TL
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Garanti BBVA (GARAN): 430 milyar 920 milyon TL
BIST 100'ün toplam piyasa değeri ise 8 trilyon 575 milyar TL'ye yükseldi.