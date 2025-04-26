Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere kahve hazırlama ve sunma konusunda mesleki beceri kazandırmak amacıyla yaşama geçirdiği Mobil Barista Otobüsü aracılığıyla eğitim alan 12 Kuşadalı gence katılım sertifikası verdi. Başkan Ömer Günel, gençlerin yeni yetenek ve beceri kazanmalarının önemine dikkat çekerek eğitime vesile olan Kuşadası Kadınca Platformu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Teşekkür etti

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bulunan Mobil Barista Otobüsünde düzenlenen etkinlikle sertifikalarını alan 12 genç, İzmir dışından eğitime katılan ilk grup oldu. Başlangıç düzeyinde 20 saatlik barista eğitimi alan Kuşadalı gençler, yeni bir mesleki beceri kazanma konusunda kendilerine imkân sunan Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kadınca Platformu ile eğitimi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

İşbirliğine devam edeceğiz

Eğitimi düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Müdürü Zeki Kapı’nın da katıldığı törende konuşan Başkan Ömer Günel, turizm kentlerinde hizmet sektörünün büyük önem taşıdığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yeni nesil kahve hazırlama ve sunma eğitimi ile başlanan iş birliğinin devam edeceğini söyledi. Başkan Ömer Günel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Kuşadası Kadınca Platformu’na teşekkürlerini iletti.