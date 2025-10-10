Borsa İstanbul'da işlem gören Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. 8 şüpheli hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da bazı sermaye piyasası araçlarında olağan dışı dalgalanmalar yaşandığını ve hisse fiyatlarında yapay yükselişler oluşturularak küçük yatırımcıların zarara uğratıldığını belirterek soruşturma başlattı.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Sosyal Medyanın Rolü

İddianamede, sosyal medya paylaşımlarının yatırımcı kararlarını etkilediği ve hisse fiyatlarında yüzde 422,43 oranında yükselişe yol açtığı belirtildi.

“Sekiz Atlantis” adlı Telegram hesabı ve X isimli sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda hedef fiyatlar verildi ve yatırımcı sayısı inceleme döneminde yüzde 88,10 arttı. Şüpheli Yunus B., bu paylaşımları yaparken aynı zamanda şirket yönetim kurulunda üye olarak görev yapıyordu.

Finansal Kazanç ve Örgüt Yapısı

Toplamda şüphelilerin manipülasyonla 16 milyon 368 bin 660,35 TL menfaat elde ettiği, örgütün 8 kişiden oluştuğu ve amaç suçu işlemeye elverişli araçlara sahip olduğu iddia edildi. Bunlar arasında nitelikli yazılım abonelikleri, sosyal medya hesapları ve Telegram grupları yer aldı.

Hukuki Süreç ve Cezalar

İddianamede, şüphelilerin "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Şirketin Yapısı ve İşlem Detayları

Atlantis Yatırım Holding A.Ş., 8 milyon TL sermayesi ve 528 milyon TL piyasa değeri ile halka açık bir şirket. Son işlem fiyatı hisse başına 66 TL olarak kaydedildi.

Şirketin bağlı ortaklıkları Or-Na Tarım, Naviga Tekstil ve Balkaney Gıda bulunuyor. Yönetim kurulu başkanı Necdet Deniz, başkan vekili Ahmet Mert Gülşen, diğer üyeler ise Erman Albayrak, Berk Çakı, Onur Ülker ve Gökhan Matraç’tan oluşuyor. Şirkette toplam 14 personel görev yapıyor ve yakın izleme pazarında işlem görüyor.