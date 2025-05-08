2025 yılının ilk çeyreği geride kalırken, Borsa İstanbul'da işlem gören büyük ölçekli şirketlerin piyasa değeri dikkat çekici seviyelere ulaştı. 500 milyar TL'yi aşan piyasa değeriyle Aselsan ilk sırada yer alırken, bankacılık ve sanayi sektöründen dev şirketler listeye damga vurdu. Değerleme çarpanları, temettü verimi ve halka açıklık oranları ile öne çıkan bu hisseler, yatırımcılar için önemli sinyaller taşıyor.

BIST'in zirvesindeki 9 dev şirket

Borsa İstanbul'da en yüksek piyasa değerine sahip 9 şirket ve öne çıkan finansal oranları şöyle:

Piyasa Değeri: 532 milyar TL

F/K Oranı: 34,78

Öne Çıkan: Savunma sanayisindeki büyüme ve yüksek değerleme

Piyasa Değeri: 461 milyar TL

PD/DD: 1,4

F/K: 5

Brüt Temettü Verimi: %4

Öne Çıkan: Görece uygun çarpanlarla yatırımcı dostu profil

Piyasa Değeri: 428 milyar TL

F/K Oranı: 3,77

HBK (Hisse Başına Kâr): 82,16

Öne Çıkan: Güçlü kârlılık ve düşük çarpan

Piyasa Değeri: 401,6 milyar TL

F/K Oranı: 307,57

Brüt Temettü Verimi: %4,34

Öne Çıkan: Yüksek çarpana rağmen güçlü grup yapısı ve temettü politikası

Piyasa Değeri: 363,5 milyar TL

Hisse Fiyatı: 1.036 TL

Öne Çıkan: Yüksek nominal değerli işlem ve üretim gücü

Piyasa Değeri: 360 milyar TL

Öne Çıkan: Düşük çarpanlı sanayi hissesi

Piyasa Değeri: 299,7 milyar TL Altın yaza fırlayacak! Yatırım yapmak için son fırsat ne zaman?

Öne Çıkan: Güçlü sermaye yapısı ve istikrarlı performans

Piyasa Değeri: 274,7 milyar TL

Brüt Temettü Verimi: %2,84

Öne Çıkan: Yüksek halka açıklık oranı ve düzenli temettü politikası

Piyasa Değeri: 270,9 milyar TL

Brüt Temettü Verimi: %2,35

Öne Çıkan: Güçlü finansal göstergeler ve temettü potansiyeli

En yüksek temettü verenler

Koç Holding: %4,34

Garanti Bankası: %4

Akbank: %2,35

Temettü verimi yüksek hisseler, özellikle pasif gelir odaklı yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Uzmanlar, hisse seçiminde sadece piyasa değerinin değil; F/K (Fiyat/Kazanç), PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) gibi oranların, temettü politikalarının ve sektörel pozisyonların birlikte değerlendirilmesini öneriyor. Bu hisseler, hem defansif hem de büyüme odaklı portföylerde farklı roller üstlenebilir.

Hisse piyasa değeri sıralaması (TL)

Sıra Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri 1 ASELS Aselsan 532.152.000.000 2 GARAN Garanti Bankası 461.160.000.000 3 THYAO Türk Hava Yolları 427.800.000.000 4 KCHOL Koç Holding 401.686.251.120 5 FROTO Ford Otosan 363.542.760.000 6 ENKAI Enka İnşaat 360.000.000.000 7 ISCTR İş Bankası (C) 299.749.640.300 8 BIMAS Bim Mağazalar 274.758.000.000 9 AKBNK Akbank 270.920.000.000

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