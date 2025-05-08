2025 yılının ilk çeyreği geride kalırken, Borsa İstanbul'da işlem gören büyük ölçekli şirketlerin piyasa değeri dikkat çekici seviyelere ulaştı. 500 milyar TL'yi aşan piyasa değeriyle Aselsan ilk sırada yer alırken, bankacılık ve sanayi sektöründen dev şirketler listeye damga vurdu. Değerleme çarpanları, temettü verimi ve halka açıklık oranları ile öne çıkan bu hisseler, yatırımcılar için önemli sinyaller taşıyor.
BIST'in zirvesindeki 9 dev şirket
Borsa İstanbul'da en yüksek piyasa değerine sahip 9 şirket ve öne çıkan finansal oranları şöyle:
1. Aselsan (#ASELS)
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Piyasa Değeri: 532 milyar TL
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F/K Oranı: 34,78
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Öne Çıkan: Savunma sanayisindeki büyüme ve yüksek değerleme
2. Garanti Bankası (#GARAN)
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Piyasa Değeri: 461 milyar TL
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PD/DD: 1,4
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F/K: 5
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Brüt Temettü Verimi: %4
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Öne Çıkan: Görece uygun çarpanlarla yatırımcı dostu profil
3. Türk Hava Yolları (#THYAO)
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Piyasa Değeri: 428 milyar TL
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F/K Oranı: 3,77
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HBK (Hisse Başına Kâr): 82,16
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Öne Çıkan: Güçlü kârlılık ve düşük çarpan
4. Koç Holding (#KCHOL)
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Piyasa Değeri: 401,6 milyar TL
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F/K Oranı: 307,57
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Brüt Temettü Verimi: %4,34
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Öne Çıkan: Yüksek çarpana rağmen güçlü grup yapısı ve temettü politikası
5. Ford Otosan (#FROTO)
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Piyasa Değeri: 363,5 milyar TL
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Hisse Fiyatı: 1.036 TL
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Öne Çıkan: Yüksek nominal değerli işlem ve üretim gücü
6. Enka İnşaat (#ENKAI)
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Piyasa Değeri: 360 milyar TL
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Öne Çıkan: Düşük çarpanlı sanayi hissesi
7. İş Bankası (C) (#ISCTR)
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Piyasa Değeri: 299,7 milyar TL
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Öne Çıkan: Güçlü sermaye yapısı ve istikrarlı performans
8. Bim Mağazalar (#BIMAS)
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Piyasa Değeri: 274,7 milyar TL
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Brüt Temettü Verimi: %2,84
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Öne Çıkan: Yüksek halka açıklık oranı ve düzenli temettü politikası
9. Akbank (#AKBNK)
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Piyasa Değeri: 270,9 milyar TL
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Brüt Temettü Verimi: %2,35
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Öne Çıkan: Güçlü finansal göstergeler ve temettü potansiyeli
En yüksek temettü verenler
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Koç Holding: %4,34
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Garanti Bankası: %4
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Akbank: %2,35
Temettü verimi yüksek hisseler, özellikle pasif gelir odaklı yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor.
Yatırımcılar ne yapmalı?
Uzmanlar, hisse seçiminde sadece piyasa değerinin değil; F/K (Fiyat/Kazanç), PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) gibi oranların, temettü politikalarının ve sektörel pozisyonların birlikte değerlendirilmesini öneriyor. Bu hisseler, hem defansif hem de büyüme odaklı portföylerde farklı roller üstlenebilir.
Hisse piyasa değeri sıralaması (TL)
|Sıra
|Kodu
|Şirket Adı
|Piyasa Değeri
|1
|ASELS
|Aselsan
|532.152.000.000
|2
|GARAN
|Garanti Bankası
|461.160.000.000
|3
|THYAO
|Türk Hava Yolları
|427.800.000.000
|4
|KCHOL
|Koç Holding
|401.686.251.120
|5
|FROTO
|Ford Otosan
|363.542.760.000
|6
|ENKAI
|Enka İnşaat
|360.000.000.000
|7
|ISCTR
|İş Bankası (C)
|299.749.640.300
|8
|BIMAS
|Bim Mağazalar
|274.758.000.000
|9
|AKBNK
|Akbank
|270.920.000.000
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