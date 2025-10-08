Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yılın ilk 9 ayında yüzde 12,02 değer kazandı. Bu dönemde finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 430’luk artışla dikkat çekerken, turizm, gayrimenkul ve inşaat sektörleri de güçlü performans gösterdi.

Yılın ilk 9 ayında dalgalı seyir

BIST 100 endeksi 2025’in ilk 9 ayında dalgalı bir seyir izledi. Yıla yükselişle başlayan endeks, ABD’nin ticaret tarifelerine ilişkin açıklamaları sonrası şubat, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydetti.

Yıl ortasında faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle yeniden toparlanan endeks, haziran, temmuz ve ağustos aylarını artıda tamamladı. Ağustos ayında 11.605,30 puanla rekor kıran endeks, eylülde sınırlı geri çekildi.

En çok kazandıran sektör: Finansal kiralama ve faktoring

Ocak-eylül döneminde Borsa İstanbul’da yatırımcısına en yüksek kazancı finansal kiralama ve faktoring sektörü sağladı. Sektör endeksi yüzde 430,44 artış gösterdi.

Bu sektörü sırasıyla turizm (%52,97), gayrimenkul yatırım ortaklığı (%52,9), inşaat (%47,21) ve orman, kâğıt ve basım (%42,21) endeksleri izledi.

Değer kaybeden sektörler

Yılın aynı döneminde en fazla düşüş yaşayan sektör ise spor oldu. Spor endeksi yüzde 21,39 değer kaybederken, onu sigorta (-10,56), taş toprak (-2,71), gıda ve içecek (-2,38) ve ticaret (-1,59) sektörleri takip etti.

BIST 100 endeksi yüzde 12 arttı

BIST 100 endeksi 9 aylık süreçte yüzde 12,02 artış kaydetti. Endeksteki 22 sektörden 17’si yükselirken, 5’i geriledi. 14 sektörün performansı BIST 100 endeksini geride bıraktı.