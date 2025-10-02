Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle kredi tutarı artırılırken, gelir şartı güncellendi ve çocuk sahibi çiftler için geri ödeme ertelemesi getirildi. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, evlilik kredisi sonuçlarının kaç günde belli olacağı da merak konusu oldu.

Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet ve Aile ve Gençlik Fonu resmi sitesi üzerinden online olarak alınıyor. Başvuru için:

T.C. vatandaşı olmak,

18-29 yaş aralığında bulunmak,

Taşınmaz sahibi olmamak,

Gelir şartını karşılamak,

Nikâh tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın eğitim ve danışmanlık programlarına katılmayı taahhüt etmek şart koşuluyor.

Kredi tutarı ne kadar oldu?

18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL

26-29 yaş aralığındaki çiftlere 200 bin TL kredi verilecek.

Ayrıca her çocuk için geri ödemeler 12 ay ertelenecek.

Başvurular kaç günde sonuçlanır?

Evlilik kredisi başvuruları ortalama 7 ila 30 gün içinde sonuçlanıyor. Süre; başvuru yoğunluğu, evrakların eksiksizliği ve inceleme sürecine göre değişebiliyor.

Evlilik kredisi ne zaman ödenir?

Kredi ödemeleri, nikâh gerçekleştikten sonra başlıyor. Çiftlerin nikâhı yaptıktan sonra 30 gün içinde bildirim yapması gerekiyor. Aksi halde kredi hakkı iptal ediliyor. Bildirim sonrası ödemeler çiftin banka hesabına aktarılıyor.