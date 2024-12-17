Borsada manipülasyon iddialarıyla adı sıkça gündeme gelen ve daha önce de çeşitli suçlamalarla yargılanan borsacı Nihat Özçelik, yeni bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Dün gözaltına alınmıştı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Nihat Özçelik’i 16 Aralık'ta tehdit, şantaj ve borsada manipülasyon suçlamalarıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nihat Özçelik, geçmişte bir emniyet görevlisine rüşvet verme ve yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla 38 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu.