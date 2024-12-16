İstanbul’da borsacı Nihat Özçelik, bu kez "şantaj" ve "tehdit" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında Özçelik’i 16 Aralık'ta gözaltına aldı.

Özçelik, daha önce borsa manipülasyonu iddialarıyla polis takibine alınmış ve hakkında yargı görevlisini etkilemeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Bu davada, emniyet görevlisine rüşvet teklif ettiği iddia edilen Özçelik, 38 yıl hapis cezası ile yargılanıyordu.