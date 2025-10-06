Reuters’ın haberine göre Sabancı Holding, düşük net kâr marjı ve özkaynak kârlılığı bulunan bazı iştiraklerinden çıkmayı değerlendiriyor. İş Yatırım ve Deniz Yatırım’ın yayımladığı analist notlarına göre, bu markalar arasında Carrefoursa, Teknosa ve Kordsa da yer alıyor.

Reuters: “Düşük kârlı iştiraklerden çıkış gündemde”

Reuters Haber Ajansı, Türkiye’nin önde gelen sermaye gruplarından Sabancı Holding’in düşük kârlılığa sahip iştiraklerini elden çıkarabileceğini bildirdi. Haberde, holdingin bu stratejiyi Cuma günü yapılan yatırımcı toplantısında gündeme getirdiği belirtildi.

Carrefoursa, Teknosa ve Kordsa öne çıktı

Analist notlarına göre, çıkışın gündeme gelebileceği markalar arasında Carrefoursa, Teknosa ve Kordsa yer alıyor. İş Yatırım’ın değerlendirmesinde, “Bazı işlerden hemen çıkılacağı, bazılarında ise dönüşüm sonrası çıkış olabileceği” ifade edildi.

Notta ayrıca “Gıda perakendesi çıkılacak işlerden. Teknosa’da dijital dönüşüm süreci başarısız olursa çıkış gündeme gelebilir.” ifadelerine yer verildi.

Sabancı Holding’in Carrefoursa markasıyla gıda perakendeciliğinde, Teknosa ile ise teknoloji perakendeciliğinde faaliyet gösterdiği hatırlatıldı.

Deniz Yatırım: “Kârlılığı düşük alanlardan uzaklaşılabilir”

Deniz Yatırım’ın yayımladığı analist notunda da, Sabancı Holding yönetiminin mevcut operasyonları gözden geçirdiği ve daha yüksek özkaynak kârlılığı sağlayacak iş alanlarına odaklanmayı planladığı belirtildi.

Notta şu ifadeler yer aldı:

“Düşük özkaynak kârlılığına ek olarak holdingin, yabancı para ciro ve regülasyonu görece az olan sektörlere odaklanma stratejisi çerçevesinde ilk aşamada Carrefoursa ve Teknosa’dan çıkış yapılabilir. Kordsa’nın iyileştirme çalışmaları sonuçsuz kalırsa bu operasyondan da çıkış masada olabilir.”

Finansal performans verileri dikkat çekti

Holdingin halka açık iştiraklerinin özkaynak kârlılık oranları şu şekilde paylaşıldı:

Enerjisa Üretim halka arzı masada

İş Yatırım ayrıca Sabancı Holding’in enerji ve iklim teknolojileri alanında birçok yatırım yaptığını, Enerjisa Üretim’in halka arzının ise piyasa koşulları elverdiğinde gündeme gelebileceğini aktardı.

Sabancı Holding’den açıklama yok

Reuters, Sabancı Holding’e konuyla ilgili görüş sorduğunu, ancak holdingin henüz resmi bir açıklama yapmadığını bildirdi.