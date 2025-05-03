Borsa İstanbul'da 19 Mart'tan itibaren başlayan değer kaybı 40 günde 1,5 trilyon lirayı buldu. En büyük darbe bankacılık sektöründen geldi.

40 günde 1,5 trilyon lira silindi

Borsa İstanbul'da 19 Mart itibarıyla başlayan değer kaybı, aradan geçen 40 günde endeksi ciddi şekilde aşağı çekti. BIST 100 endeksi, Mart ortasında gördüğü zirve seviyelerin ardından hızlı bir düşüşe geçti. Bu süreçte piyasa değeri toplamda 1,5 trilyon lira eridi.

19 Mart öncesinde faiz indirimlerinin etkisiyle yabancı yatırımcının ilgisi artmış, endeks 10 bin puan eşiğini aşarak yeni yılın en güçlü performanslarından birine imza atmıştı.

Siyasi gelişmeler piyasayı sarstı

Söz konusu değer kaybının başladığı tarih olan 19 Mart'tan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması gibi siyasi gelişmeler, yatırımcının risk algısını yükseltti. Bu da satışları beraberinde getirdi.

Bir aylık kayıp yüzde 5'e ulaştı

BIST 100 endeksi son bir ayda yaklaşık yüzde 5 değer kaybı yaşadı. Endeksteki şirketlerin toplam piyasa değeri, 18 Mart'ta 9,64 trilyon lira seviyesindeyken, 30 Nisan itibarıyla 8,3 trilyon liraya geriledi.

Bu durum, 40 günde 1,35 trilyon liralık bir erimeye işaret ediyor. Psikolojik sınır olan 10 bin puanın altına inilmesiyle birlikte yatırımcıların büyük kısmı zararla karşı karşıya kaldı.

Yabancı yatırımcı çıkışı hızlandı

Borsadaki düşüşte yabancı yatırımcıların satış eğilimi de etkili oldu. Yılbaşından bu yana toplam 550 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Son 40 günlük dönemde ise 1 milyar 565 milyon dolar tutarında hisse senedi satışı yapıldığı açıklandı.

Yabancının yeniden güven tazelemesi ve piyasaya dönmesi için istikrar sinyallerinin artması gerektiği ifade ediliyor.

En büyük darbeyi bankacılık sektörü aldı

Sektörel bazda en büyük kaybı bankacılık sektörü yaşadı. Endeksin düşüşünde büyük ağırlığı bulunan bankacılık hisseleri, son 4 ayda yüzde 21,32 oranında değer yitirdi.

Diğer önemli kayıplar şöyle sıralandı:

Yatırımcıların büyük kısmı bu sektörlerde ciddi zararlarla karşılaştı.