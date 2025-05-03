Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde staj yapan lise öğrencisi Refik Ege Kaşıkçı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gastro Genç İzmir Yemek Yarışması’nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Staj deneyimi başarıya dönüştü

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. çatısı altındaki Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, genç yeteneklere sunduğu olanaklarla öne çıkıyor. Merkezde zorunlu stajını sürdüren Çiğli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Refik Ege Kaşıkçı, eğitim sürecinde edindiği bilgi ve tecrübeleri yarışma sahnesine taşıdı.

Altın madalya kabak çiçeği dolmasıyla geldi

Gastro Genç İzmir yarışmasında, Ege mutfağının simge yemeklerinden kabak çiçeği dolmasıyla altın madalya alan Kaşıkçı, tatlı tabağında da birincilik elde etti. Ana yemek kategorisinde bronz madalya kazanan genç şef, yarışmada okulu adına katıldığı takım ile birlikte "En İyi Lise" kategorisinde ikincilik başarısına ulaştı.

Başkan Ünsal: Gençlerin yanındayız

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda hayalleri gerçeğe dönüştüren bir başarı sahnesi. Genç stajyerimizin başarısı, sağladığımız desteklerin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Gençlerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.

“Tecrübelerim başarıya dönüştü”

Refik Ege Kaşıkçı ise yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Bu başarının arkasında arkadaşlarımın desteği ve Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde kazandığım tecrübe var. Şeflerimden, ustalarımdan çok şey öğrendim. Şu an üniversite sınavına hazırlanıyorum ve kariyerimde ilerlemek için çalışmayı sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.