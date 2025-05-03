Borsa İstanbul haftayı yüzde 2,81 değer kaybıyla kapatırken BIST 100 endeksinde haftalık bazda en çok yükselen ve en çok düşen hisseler belli oldu. İşte yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler...

Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,81 düşüşle 9.167,58 puandan haftayı kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.058,16 ve en yüksek 9.464,53 puanı gördü. Yaşanan bu gerilemeye rağmen bazı hisseler yatırımcısına güçlü getiriler sağladı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100 endeksinde haftanın en çok prim yapan hisseleri belli oldu. Katılımevim (KTLEV) yüzde 16,53'lük yükselişle zirvede yer aldı. Onu sırasıyla şu hisseler izledi:

Katılımevim (KTLEV): %16,53 RAL Yatırım Holding (RALYH): %10,51 Batısöske Söke Çimento (BSOKE): %7,34 LOT bazında en çok işlem gören hisseler belli oldu Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): %5,18 Efor Çay (EFORC): %5,00

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri

Öte yandan bazı hisseler sert düşüşlerle yatırımcısını üzdü. OYAK Çimento (OYAKC) yüzde 14,85'lik kayıpla haftanın en çok gerileyen hissesi oldu. Diğer kayıplar şöyle sıralandı:

OYAK Çimento (OYAKC): %-14,85 Borusan Boru (BRSAN): %-9,45 Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): %-9,27 Alarko Holding (ALARK): %-9,24 Arçelik (ARCLK): %-8,37

Sektörel performans: Finansal kiralama öne çıktı

Haftalık bazda sektör performansları da dikkat çekti. Finansal Kiralama (XFINK) endeksi yüzde 8,88'lik artışla haftanın en fazla değer kazanan sektörü oldu. Diğer öne çıkan sektörler:

İnşaat (XINSA): +%3,56

Bilişim (XBLSM): +%2,62

En çok düşüş yaşayan sektörler ise şöyle:

Madencilik (XMDN): -%5,62

Ulaştırma (XULAS): -%5,33

Yatırım Ortaklığı (XYORT): -%4,80