İzmir'de kendilerini “Acımasızlar” olarak tanıtan, vatandaşları alıkoyup darbeden ve evlerine saldıran suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin uyuşturucu dahil çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirtildi.

Suç örgütü teknik takipte deşifre oldu

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) ve İstihbarat Şube ekipleri, “Acımasızlar” ismiyle tanınan organize bir suç örgütünü takibe aldı. Uyuşturucu başta olmak üzere birçok suça karışan şebeke üyelerinin, kendilerini şikâyet eden vatandaşları zorla alıkoyup darbettikleri, görüntülerini kaydedip paralarını gasbettikleri ve mağdurların evlerine molotof kokteyli attıkları tespit edildi.

29 Mayıs’ta eş zamanlı baskın yapıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Mayıs günü kent genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 12 şüpheliden 10’u gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında A.Y., E.K., B.İ.Y., Ö.D., A.C.K., E.Y., A.A., E.K., P.Y. ve B.Ö. bulunurken; E.B. ve İ.K. adlı 2 zanlının yurt dışında olduğu belirlendi. Bu kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çok sayıda suç kaydı bulundu

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin tamamının gasp, uyuşturucu ticareti, tehdit ve darp gibi çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi. Zanlıların; "uyuşturucuya savaş açıyoruz" bahanesiyle hareket ettikleri, ancak aynı zamanda uyuşturucu ticaretiyle de bağlantılı oldukları kaydedildi.