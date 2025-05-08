Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisseler, son 1 aylık süreçte teknik anlamda dip seviyelerine kadar geriledi. Bu seviyeler, yatırımcılar için hem dikkat hem de temkinli hareket edilmesi gereken noktalar olarak öne çıkıyor. Teknik analize göre henüz net bir dönüş sinyali bulunmayan bu hisseler, yakından takip ediliyor.

Dip seviyeleri dönüş sinyali mi, yeni düşüşün habercisi mi?

Teknik analizde bir hissenin son 1 aylık dip seviyesinde işlem görmesi, genellikle yoğun satış baskısını ve zayıf alım ilgisini yansıtır. Bu tür seviyelerde pozisyon açmadan önce RSI, MACD, işlem hacmi ve hareketli ortalama kesişmeleri gibi göstergelerle teyit alınması önemlidir. Aksi takdirde risk seviyesi oldukça yüksek olabilir.

İşte dip seviyelerinde fiyatlanan 10 hisse ve teknik özetleri:

Anadolu Hayat Emeklilik (#ANHYT): 1 aylık dipte, işlem hacmi düşük, alım zayıf.

Borusan Boru Sanayi (#BRSAN): Yönsüz seyrediyor, dip bölgesinde destek bulmaya çalışıyor.

Doğan Holding (#DOHOL): 1 aylık destek seviyesini test ediyor, teknik zayıf.

Girişim Elektrik (#GESAN): Sert düşüş sonrası tepki yok, baskı sürüyor.

GrainTurk Holding (#GRTHO): Dipte yatay hareket, yön sinyali oluşmadı.

Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR): 1 aylık dipte seyrediyor, toparlanma emaresi zayıf.

Mia Teknoloji (#MIATK): Teknik baskı yüksek, RSI düşük bölgede.

Tekfen Holding (#TKFEN): Ortalamaların altında, zayıf görünüm devam ediyor.

Smart Güneş Enerjisi (#SMRTG): Dipte hacim artışı var, ancak sinyal yetersiz.

Türk Traktör (#TTRAK): RSI hafif toparlandı, ancak genel baskı korunuyor.

Teknik uyarı

Bu seviyeler teknik olarak "gözlem" bölgesi olarak değerlendirilmeli. Alım yönlü stratejiler için göstergelerin yukarı sinyal vermesi ve hacim desteği aranmalı. Aksi durumda zarar riski artabilir.

Uzman notu

Dip bölgeleri her zaman dönüş noktası anlamına gelmez. Piyasada yön belirsizliğinin arttığı dönemlerde "sabır" ve "teyit" en önemli strateji olabilir.