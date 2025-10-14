Borsa İstanbul’da işlem gören dört büyük kulüp arasında 2025’in ilk 9 ayında yatırımcısına kazandıran tek takım Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli hisseler, yılbaşından bu yana yüzde 11,7 prim yaparak yatırımcısına kazanç sağladı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise yatırımcısına kaybettirdi.

Spor endeksi yılın ilk 9 ayında yüzde 21,4 geriledi

Borsa İstanbul’da spor kulüplerinin yer aldığı BIST Spor Endeksi, 2025’in ocak-eylül döneminde %21,4 değer kaybı yaşadı.

Endekste yer alan dört büyük kulüpten yalnızca Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri pozitif performans gösterdi.

Fenerbahçe hisseleri %11,7 yükseldi

Yılın ilk 9 ayında Fenerbahçe hisseleri %11,7 oranında değer kazandı.

Sponsorluk gelirlerindeki artış, kulüp içi yönetim değişiklikleri ve genel kurul süreci, hisseye olan ilgiyi artırdı.

Fenerbahçe, bu dönemde teknik direktör değişikliğine giderek Jose Mourinho ile yollarını ayırmış; ardından yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Sadettin Saran, kulübün 38. başkanı seçilmişti.

Bu gelişmeler, yatırımcı nezdinde istikrar ve yeniden yapılanma beklentisini güçlendirdi.

Diğer kulüpler yatırımcısına kaybettirdi

Aynı dönemde diğer üç büyük kulüp hisselerinde düşüş görüldü:

Trabzonspor: %42,8 değer kaybı

Beşiktaş: %39,9 değer kaybı

Galatasaray: %6,6 değer kaybı

Kulüplerin yüksek borçluluk oranları, zayıf bilançolar ve finansal sürdürülebilirlikteki sorunlar, hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.

Eylül ayında tablo negatife döndü

Eylül 2025 itibarıyla da spor hisselerinde düşüş eğilimi devam etti.

Bu dönemde;

Galatasaray %15,1,

Fenerbahçe %14,4,

Beşiktaş %8,3,

Trabzonspor %3,2 değer kaybı yaşadı.

Böylece BIST Spor Endeksi, 2025 genelinde yatırımcısına kaybettiren endekslerden biri oldu.

Piyasa değerlerinde lider Galatasaray

Eylül sonu itibarıyla halka açık dört büyük kulüp arasında en yüksek piyasa değerine sahip takım Galatasaray oldu.

Piyasa değeri sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

Kulüp 2024 Aralık Kapanış (TL) 2025 Eylül Kapanış (TL) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Piyasa Değeri (TL) Fenerbahçe 10,15 11,34 +11,7 14.175.000.000 Galatasaray 1,51 1,41 -6,6 19.035.000.000 Beşiktaş 3,48 2,09 -39,9 9.121.949.632 Trabzonspor 2,15 1,23 -42,8 9.225.000.000

Uzmanlar: “Kulüplerin finansal dönüşüme ihtiyacı var”

Analistler, Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüplerinin yapısal borç sorunlarını çözmeden hisse performanslarında kalıcı yükseliş beklemenin zor olduğunu belirtiyor.

Özellikle yönetimsel reformlar, sponsorluk gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve transfer politikasında mali disiplin sağlanmadıkça, spor hisselerinde dalgalanmanın süreceği ifade ediliyor.