Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında heyecan dorukta! Borussia Dortmund, 1 Ekim 2024 Salı günü saat 22.00'de Celtic'i ağırlıyor. Maç, Almanya'nın Dortmund kentindeki BVB Stadion Dortmund’da gerçekleşecek.

Maç bilgileri:

Tarih: 01 Ekim 2024

Saat: 22.00

Kanal: Tabii Spor 4

Stadyum: BVB Stadion Dortmund

Hakem atamaları

Maçın hakemi İspanyol J. Sanchez olarak belirlenmişken, yan hakemler I. Prieto ve J. Naranjo da bu önemli karşılaşmada görev alacak. Hakemlerin deneyimi, maçın adil bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

Takımların durumu

Borussia Dortmund, son dönemdeki performansıyla dikkat çekerken, Celtic de güçlü bir mücadele sergiliyor. Her iki takım da Avrupa sahnesinde galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, gruptaki dengeleri etkileyebilir ve izleyicilere unutulmaz anlar sunabilir.