UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Salzburg ile Brest, play-off turu maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadeleyle ilgili detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Salzburg - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Salzburg - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Salzburg - Brest maçı, 1 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından TRT Spor kanalında canlı olarak izlenebilecek.

Mücadelede iki takım da Şampiyonlar Ligi üst turlarına kalma hedefiyle sahada olacak. Maçın muhtemel 11'leri ve maç önü detayları futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.