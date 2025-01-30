Reyting rekorları kıran "Kızılcık Şerbeti" dizisi, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hikayeye yeni bir soluk getirecek sürpriz bir gelişme yaşandı. Usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, dizinin yeni bölümlerinde İlhami’nin babası "Ulvi" karakteri olarak seyirci karşısına çıkacak.

Ulvi’nin gelişi dengeyi bozacak

Dizide, oğlu İlhami’nin yardım istemesi üzerine hikayeye dahil olacak olan Ulvi, Nursema, Firaz ve İlhami arasındaki aşk üçgeninde dengeleri tamamen değiştirecek. Nursema'nın hisleri karşılık bulmazken, Firaz'ın ilgisi ve Pembe'nin müdahaleleri olayları iyice karmaşık hale getirecek.

Son bölümde neler yaşandı?

Dizinin son bölümünde Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi gelişirken, Asude’nin şirketteki etkisi daha da güçlendi. Firaz’ın Nursema’ya olan ilgisini öğrenen Asude büyük tepki gösterirken, Nilay annesine böbreğini vermek için zorlu bir karar aldı. Nursema, cesaretini toplayıp İlhami’ye duygularını açsa da beklediği karşılığı alamadı. Tüm bu olaylar içinde Pembe’nin İlhami’ye hesap sorması ise tansiyonu zirveye taşıdı.