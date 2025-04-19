B.Dortmund – Monchengladbach maçı 20 Nisan 2025'te saat 18:30’da Bein Sports 5, Tuttur TV ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak.
B.Dortmund ile Monchengladbach, 20 Nisan 2025 Pazar günü Almanya Bundesliga maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 18:30'da başlayacak ve Bein Sports 5, Tuttur TV ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın yayın bilgileri ve platform detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
20 Nisan 2025 B.Dortmund vs Monchengladbach maçı yayın bilgileri
Borussia Dortmund ile Monchengladbach arasındaki Almanya Bundesliga mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 18:30’da başlayacak. Maç, Bein Sports 5, Tuttur TV ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak.
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Bein Sports 5:
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Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapılacaktır.
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Tuttur TV:
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İddaa numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapılacaktır.
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Tivibu Spor 2:
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Tivibu 79 numaralı kanalı üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapılacaktır.
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Maç nerede oynanacak?
Borussia Dortmund ile Monchengladbach arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.