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Borussia Dortmund ile Monchengladbach arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.

Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapılacaktır.

Tivibu 79 numaralı kanalı üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapılacaktır.

İddaa numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapılacaktır.

Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Valladolid vs Osasuna maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Valladolid vs Osasuna maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Borussia Dortmund ile Monchengladbach arasındaki Almanya Bundesliga mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 18:30’da başlayacak. Maç, Bein Sports 5, Tuttur TV ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

B.Dortmund ile Monchengladbach, 20 Nisan 2025 Pazar günü Almanya Bundesliga maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 18:30'da başlayacak ve Bein Sports 5, Tuttur TV ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın yayın bilgileri ve platform detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

B.Dortmund – Monchengladbach maçı 20 Nisan 2025'te saat 18:30’da Bein Sports 5, Tuttur TV ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

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