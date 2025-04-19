Gençlerbirliği – Bandırmaspor maçı 20 Nisan 2025'te saat 19:00’da Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.
Gençlerbirliği ile Bandırmaspor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol 1. Lig maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports 2 ile TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın yayın bilgileri ve platform detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
20 Nisan 2025 Gençlerbirliği vs Bandırmaspor maçı yayın bilgileri
Gençlerbirliği ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.
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Bein Sports 2:
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Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapılacaktır.
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TRT Spor:
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Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden şifresiz olarak izlenebilecektir.
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapılmaktadır.
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Maç nerede oynanacak?
Gençlerbirliği ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Ankara'da bulunan Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.