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Gençlerbirliği ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Ankara'da bulunan Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapılmaktadır.

Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden şifresiz olarak izlenebilecektir.

Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapılacaktır.

Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Gençlerbirliği ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği ile Bandırmaspor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol 1. Lig maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports 2 ile TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın yayın bilgileri ve platform detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gençlerbirliği – Bandırmaspor maçı 20 Nisan 2025'te saat 19:00’da Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor vs Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor vs Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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