Borussia Dortmund'un başında zorlu günler geçiren Nuri Şahin, görevinde kalıp kalamayacağına ilişkin tartışmalarla karşı karşıya. Almanya Bundesliga'da 10. sırada yer alan Dortmund, Şampiyonlar Ligi potasından 8 puan uzakta.

Son olarak Holstein Kiel ve Frankfurt mağlubiyetleriyle sarsılan takımın performansı, Şahin üzerindeki baskıyı artırdı. Şahin, "Sorumluluk tamamen bana ait. Henüz bu takımı istediğim gibi oynatmayı başaramadım," sözleriyle eleştirileri kabul etti.

Bologna maçı kritik öneme sahip

Sky DE’nin haberine göre, Şahin’in kaderi, Şampiyonlar Ligi’nde Bologna karşısında alınacak sonuca bağlı. Sportif Direktör Lars Ricken, "Artık galibiyetlere ve başarıya ihtiyacımız var. Sürekli aynı hataları tekrarlıyoruz," diyerek takımın beklentilerini dile getirdi.

Alternatif isimler gündemde

Nuri Şahin’in görevden alınması durumunda, Dortmund’un olası teknik direktör adayları arasında öne çıkan isimler şunlar:

Erik ten Hag: Manchester United’da görev yapan deneyimli teknik adam, Dortmund’un ilk tercihi olabilir.

Sebastian Hoeneß: Stuttgart’ı çalıştıran genç teknik direktör, serbest kalma bedeli 7-8 milyon euro olarak belirtilen sözleşmesiyle gündemde.

Dortmund’un ligdeki durumu

Borussia Dortmund, Bundesliga’da çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Avrupa potasından uzak olan takım, derin bir krizle karşı karşıya.