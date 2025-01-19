KANAL D'nin en çok izlenen dizilerinden Uzak Şehir, son bölümüyle büyük bir başarıya imza attı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi, Total hedef kitlede 8.38 reyting ve 20.43 izlenme payı alarak izleyicileri ekrana kilitledi. Dizi, her Pazartesi saat 20:00'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Dizinin yükselişi devam ediyor

Mardin'de çekimleri gerçekleştirilen ve AyNa Yapım imzasını taşıyan Uzak Şehir, son 4 yılda özet performanslarında Total hedef kitlede zirveye yerleşmeyi başardı. Son iki bölümüyle rakiplerine fark atan dizi, televizyon dünyasında rekortmen olmaya devam ediyor.

Kanal D'nin gözdesi zirvede

Son bölümüyle adeta fırtına estiren Uzak Şehir, izleyicilerin ilgisini bir kez daha üzerine topladı. Mardin'de çekilen dizinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, güçlü performanslarıyla diziye damgasını vurdu.