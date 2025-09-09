Olayda eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı, baldızını ağır yaraladı, eski bacanağını ise silahın kabzasıyla darp etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Afyonkarahisar’ın Örnekevler Mahallesi’ndeki Kocatepe Parkı’nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde eşi Kübra T. ile konuşmak için buluşan M.T., bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., yanında taşıdığı tabancayla eşi Kübra T., kayınvalidesi Elvida Karadeniz ve baldızı A.Ç.’ye art arda ateş etti.

Kurşunların hedefi olan üç kadın kanlar içinde yere yığılırken, M.T. olay sırasında müdahale etmek isteyen eski bacanağı R.Ç.’nin başına tabancasının kabzasıyla vurarak yaraladı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra T. ve annesi Elvida Karadeniz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Baldızı A.Ç.’nin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçmaya çalışan M.T., bölgeye sevk edilen polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Parkta yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayın aile içi anlaşmazlık nedeniyle yaşandığını belirtti. Çevrede büyük üzüntü ve korku yaratan saldırının ardından mahallenin sakinleri “Bu kadarına da pes” diyerek olaya tepki gösterdi.