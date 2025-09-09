Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 102. kuruluş yıldönümü ve İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı Foça’da coşkuyla kutlandı. Törende konuşan CHP’nin duayen isimlerinden, TBMM eski Grup Başkanvekili Kıvılcım Kemal Anadol, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na kritik bir çağrıda bulundu.

Anadol, 15 Eylül’de CHP’nin 38. Kurultayı ile ilgili olarak mahkemenin vereceği “Mutlak Butlan” kararının Türkiye gündeminde olduğunu hatırlatarak, Kılıçdaroğlu’nun “Gürsel Tekin’in İstanbul’da üstlendiği role benzer bir görevi Türkiye genelinde üstlenmeyeceğini” açık ve net bir şekilde kamuoyuna duyurması gerektiğini vurguladı.

Foça’da Cumhuriyet ve CHP coşkusu

Foça Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP İlçe Başkanı Kenan Düzgün, belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Foça’da yaşamını sürdüren ve partinin en deneyimli isimlerinden olan Kemal Anadol, törende yaptığı konuşmaya Balçova’da polis merkezine yapılan hain saldırıyı kınayarak başladı.

“Balçova’daki iğrenç saldırıyı lanetliyor, şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” diyen Anadol, 9 Eylül’ün hem İzmir’in kurtuluşu hem de CHP’nin kuruluşu açısından taşıdığı tarihi öneme değindi.

CHP’nin kurulduğu 9 Eylül 1923 tarihinin, İzmir’in kurtuluşunun hemen ardından gelmesinin tesadüf olmadığını söyleyen Anadol, şunları ifade etti:

“İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşundan bir yıl sonra, 9 Eylül 1923’te CHP kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca bir siyasi parti değildir; Cumhuriyeti kuran partidir. Cumhuriyetin ilanından kadınlara eşit miras hakkı verilmesine, seçme ve seçilme hakkının tanınmasına, hafta sonu tatilinden harf ve ölçü birimlerine kadar sayısız devrimin öncüsü olmuştur.”

Anadol, CHP’nin demokrasi tarihindeki rolüne de vurgu yaptı:

“1950 yılında Türkiye’yi çok partili hayata geçiren CHP, yargı denetiminde hilesiz seçimleri bu ülkeye armağan etti. 1960’ta yapılan Anayasa ile sendikacılara toplu sözleşme, grev ve sendikal haklar kazandırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, küllerinden doğan bir ANKA kuşudur.”

Parti içinde yaşanan tartışmalara değinen Anadol, iç çatışmaların bir zenginlik olduğunu belirterek, İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan gerginliklere de göndermede bulundu:

“Mahallelerde mavi, sarı, gri, kırmızı listeler yarışıyor. Bu bir zenginliktir, parti içi demokrasinin göstergesidir. Ancak bugün CHP’ye yapılan saldırı, yalnızca partiye değil, demokrasiye yapılmıştır. Tek adam rejimi, Türkiye’yi partisiz ve muhalefetsiz bir düzene sürüklemek istiyor. İstanbul İl Merkezi’ne 5 bin kişiyle, polis eşliğinde giren içimizdeki hainler bizi korkutamaz. CHP’nin gerçek sahipleri, milyonlarca üyesi ve seçmenidir.”

Konuşmasının sonunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Anadol, tarihi bir sorumluluğu hatırlattı:

“2010 yılında CHP Genel Başkanı seçildiniz. Bu partide uzun yıllar hizmet ettiniz. Her siyasetçi finalini nasıl yapacağını düşünmek zorundadır. 15 Eylül’de mahkemenin vereceği karar Türkiye’nin gündeminde. Sayın Kılıçdaroğlu, bu parti size çok şey verdi.

Şimdiden açıkça söyleyin: Gürsel Tekin’in İstanbul’da üstlendiği rolü Türkiye genelinde üstlenmeyeceksiniz.

Bunu yapmazsanız tarih önünde sorumlu olursunuz.”

Anadol, sözlerini gençlerin önünü açmak gerektiğini vurgulayarak tamamladı:

“Artık yeter. Gençler gelsin, yeni düşünceler gelsin, değişim olsun. Hepimiz partimiz için ne verdiğimizi düşünmek zorundayız. CHP’yi yeniden inançla ve umutla yarınlara taşıyacağız.

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Türk milleti!”

Foça’daki törende, yapılan konuşmaların ardından katılımcılar Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çektirerek hem İzmir’in kurtuluşunu hem de CHP’nin kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı.