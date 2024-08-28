Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik, ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında “Güvenli Ödeme Sistemi”nin zorunlu hale getirilmesinden sıfır araç satışında kapora oranına kadar birçok yenilik içeriyor. Araç ticaretine dair tüm paydaşlar için geçerli olan düzenleme, sektör ve tüketici açısından önemli değişiklikler getiriyor.

"Güvenli ödeme sistemi" zorunluluğu

Yeni yönetmelik, araç ticaretine dair tüm paydaşlar için kapsamlı düzenlemeler getiriyor. Özellikle ikinci el araç satışlarında "Güvenli Ödeme Sistemi"nin zorunlu hale getirilmesi, sahte para kullanımı ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskleri ortadan kaldırarak dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Sıfır araç satışları için yeni şartlar

Yeni düzenlemeye göre, distribütörler ve bayiler, sıfır araç satışında fiyat artırımı yapamayacak ve belirli süreler içinde teslimat zorunluluğuna tabi olacak. Ayrıca, sıfır araçların satışında kapora oranı %10 ile sınırlandırıldı ve tüketici, sipariş formu düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde siparişini herhangi bir cezai şarta maruz kalmadan iptal edebilecek.

Taşıt Teslimat Şartları: Taşıtın, vergilerin ödendiği tarihten itibaren 15 gün içinde alıcıya teslim edilmesi gerekiyor. Sipariş edilen taşıtlar için teslim süresi ise en fazla 45 gün olarak belirlendi.

Fiyat Artırımı Yasağı: Distribütör ve bayiler, vergi ödemesinden sonra taşıt fiyatında artış yapamayacak ve alıcıya fiyat sabitleme hakkını bildirmek zorunda olacak.

İkinci el araç satışlarında güvence dönemi

İkinci el araç ticareti yapan satıcılar, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin km'nin altında olan araçlar için 3 ay veya 5 bin km garanti vermek zorunda olacak. Üretici tarafından yenilenmiş ikinci el araçlarda ise bu garanti süresi 1 yıl veya 20 bin km olarak uygulanacak.

Yetki Belgesi Zorunluluğu: Yetki belgesi olmadan ticari faaliyet kapsamında ikinci el araç pazarlama veya satışı yapılamayacak. Bir takvim yılı içinde üçten fazla satış yapanlar, aksi tespit edilmedikçe her bir satış ticari faaliyet kabul edilecek.

İlan sitelerine yeni düzenleme

İlan siteleri, yetki belgesi olmayan işletmelerin üyeliğine veya kaydına izin vermeyecek ve ilan verenlerin kimlik bilgilerini doğrulamak zorunda olacak. Bu düzenleme, tüketici güvenliğini artırmayı ve sahte ilanların önüne geçmeyi hedefliyor.

Tüketici mağduriyetleri gideriliyor

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki tüm paydaşlarla yaptığı istişareler sonucunda, sıfır araç satışlarındaki stok baskısı, ikinci el piyasasında yaşanan usulsüzlükler ve fahiş fiyat uygulamaları gibi konularda tüketicinin mağduriyetini gidermeye yönelik adımlar attı. Yönetmelik, hem araç ticareti yapanlar için hem de tüketiciler için haksız uygulamaları engelleyecek önemli düzenlemeler içeriyor.

Haksız ticari uygulamalara sıkı denetim

Bakanlık, yeni yönetmelik ile birlikte distribütörlerin ve bayilerin tüketicilere karşı uyguladığı haksız baskıları, araç satışında yapılan usulsüzlükleri ve yetki belgesi olmadan yapılan satışları sıkı bir denetim altına alıyor. İkinci el araç satış platformları, bayiler ve ekspertizler gibi sektörün tüm paydaşları bu düzenlemelere uymak zorunda olacak.