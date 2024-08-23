Yargıtay, düğünlerde takılan altınlar ve ziynet eşyalarının kime ait olacağına dair tartışmalara son noktayı koydu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği yeni karara göre, boşanma sonrasında yaşanan ziynet eşyası anlaşmazlıklarında, takıların takıldığı kişiye ait olduğu kabul edilecek.

Takı anlaşmazlıklarına örf ve adetler yön verecek

Yargıtay'ın aldığı bu emsal nitelikteki karar, takıların paylaşımında taraflar arasında bir anlaşma bulunmadığı durumlarda, örf ve adetlerin dikkate alınmasını öngörüyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, bu kararla birlikte eski Yargıtay içtihadının değiştiğini belirterek, "Yeni karar, kadına takılan ziynetlerin kadına, erkeğe takılanların ise erkeğe ait olduğunu hükmediyor. Bu durum, ziynet eşyalarının cinsiyet uyumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

Bilirkişi incelemesi gündemde

Takıların cinsiyet belirleyici özellik taşımadığı durumlarda bilirkişi incelemesinin devreye gireceği ifade ediliyor. Eğer ziynet eşyasının her iki cinsiyet için de uygun olduğu belirlenirse, bu durumda takının verildiği kişiye ait sayılacağı vurgulanıyor. Özellikle günümüz düğünlerinde ziynetlerin sandık ya da torba gibi ortak bir yerde toplandığı göz önünde bulundurularak, cinsiyet temelli değerlendirme yapılamadığı takdirde takıların ortak mülkiyet olarak kabul edileceği belirtiliyor.