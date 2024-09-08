Kütahya’da boşanma aşamasındaki eşini WhatsApp üzerinden silah fotoğrafı paylaşarak tehdit ettiği iddia edilen şahıstan, polis ekipleri pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olayın detayları

Olay, Kütahya Merkez Fuat Paşa Mahallesi Nur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. (30), boşanma aşamasında olduğu eşi B.K.'nin (48) kendisini WhatsApp üzerinden silah fotoğrafı göndererek tehdit ettiğini belirterek polise başvurdu. 14 yıllık evliliklerinin sonuna gelen çiftin ayrı adreslerde kaldığı öğrenildi. G.K., B.K.'nin silah fotoğrafı gönderdiğini, evinin önüne gelerek rahatsız ettiğini, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attığını belirterek şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı talep etti.

Şahsa ikinci kez işlem yapıldı

Polis ekipleri, B.K.'nin evine yaptığı baskında, şahsın rızasıyla 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfeği teslim aldı. Kurusıkı tabanca ile ilgili idari işlem uygulanırken, pompalı tüfek hakkında Ateşli Silahlar Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şahıs hakkında ikinci kez işlem yapılırken, 30 gün süreyle tedbir kararı da çıkarıldı.