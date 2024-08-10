İstanbul Arnavutköy'de Harun G., tartıştığı eşi Serpil G.'yi silahla vurarak sokak ortasında öldürdü.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde saat 13.34 sıralarında iddiaya göre iki yıldan beri boşanma aşamasında olan Harun G. (40), ve eşi Serpil G. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Harun G., sokakta silahla ateş ederek Serpil G.'yi vurdu.

Serpil G. olay yerinde hayatını kaybetti. Harun G. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Serpil G.'nin eşinden şiddet gördüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.