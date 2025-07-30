Güzelbahçe Belediyesi bünyesindeki Bilim, Sanat ve Felsefe Akademisi (BİLSAF), “2040: Yapay Zeka Çağında Bilgelik Merkezli Eğitim Modeli” adlı projesiyle Türkiye genelinde düzenlenen Geleceğin Okulu yarışmasında birinci oldu. Belediye ekibi, Finlandiya’da gerçekleşecek bilim kampında Türkiye’yi temsil edecek.



Yarışmada Türkiye Birinciliği

N.E.T Akademi yürütücülüğünde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Finlandiya'nın Tampere Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu ulusal ve uluslararası ortaklarla düzenlenen "Geleceğin Okulu: 2040 Modeli" yarışmasında, gençlerin eğitimdeki gelecek vizyonunu ortaya koymaları amaçlandı.

Bu kapsamda Güzelbahçe Belediyesi BİLSAF ekibi, "2040: Yapay Zeka Çağında Bilgelik Merkezli Eğitim Modeli" başlıklı projesiyle kendi kategorisinde Türkiye birincisi seçildi.

Başkan Günay: Büyük Gurur Duyduk

Birinciliği Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’la paylaşan BİLSAF sorumluları Aykut Türkeli ve İrem Demirkaya, belediyeye yaptıkları ziyarette mutluluklarını dile getirdi.

Başkan Günay, "Gençlerimizin kazandığı bu önemli başarı bizleri son derece gururlandırdı. Onlara fırsat verildiğinde neler başarabileceklerinin canlı bir örneğini yaşıyoruz. Ağustos ayında düzenlenecek kampta imkanım olursa ben de onlara eşlik etmek isterim. Bu gururu bize yaşatan BİLSAF gönüllülerine teşekkür ediyorum," dedi.

Finlandiya Kampına Katılacaklar

Birincilik ödülü kapsamında BİLSAF ekibi, 17–24 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek Bilim ve Eğitim Kampı’na katılmaya hak kazandı. Kampta Türkiye’yi Mehmet Mirioğlu, Ali Onur Akgöl ve Yakup Eskiocak temsil edecek.