Karşıyaka’da 2. El Pazarı yeniden hayat buluyor

Karşıyaka Belediyesi, her yaştan ve her kesimden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği 2. El Pazarı’nı yeniden başlatacağını duyurdu. Yasal düzenlemeler nedeniyle ara verilen pazar, Eylül 2025’ten itibaren ayda iki kez Bostanlı Pazar Yeri’nde kurulacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Bir Karşıyaka geleneği haline gelen 2. El Pazarımızı yeniden hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. Sorumlu tüketim bilincini hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Yasal düzenlemeler tamamlandı

Karşıyaka Belediyesi’nin kentte dayanışma kültürünü güçlendiren ve yeniden kullanım bilincini yaygınlaştıran 2. El Pazarı, gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından yeniden hizmete giriyor. Haziran ayında Karşıyaka Belediye Meclisi’nden geçen ve Ağustos’ta İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan karar doğrultusunda, pazar Eylül ayı itibarıyla İzmirlilerle buluşacak.

Başvuru detayları yakında paylaşılacak

Bostanlı Pazar Yeri’nde ayda iki kez düzenlenecek pazarda; ikinci el giysi, oyuncak, kadın-erkek aksesuarları, antika eşyalar, orijinal kitap, kaset, dergi ve elektrikli-elektronik ürünler satışa sunulacak. Etkinlik, atıl durumdaki eşyaların ekonomiye kazandırılmasına ve uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunarak aile bütçelerine katkı sağlamaya aracılık edecek. 2. El Pazarı için başvuru detayları, Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Dayanışma ve paylaşım ön planda

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “2. El Pazarımız, Karşıyakalıların uzun süredir heyecanla beklediği bir buluşma noktasıydı. Eylül ayı itibarıyla yeniden hizmetinizde olacak. Hem aile bütçelerine katkı sağlayacak hem de yeniden kullanım kültürünü güçlendirecek bu organizasyonda, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini birlikte yaşatacağız” dedi.